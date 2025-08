Dracula

Dracula, de Luc Besson, est sorti en salles le 30 juillet. Le réalisateur du Grand bleu et du Cinquième Élément vient d’adapter au cinéma le classique de Bram Stoker. Une fresque gothique, plus romantique qu’horrifique, interprétée par un excellent Christoph Waltz et par Caleb Landry Jones, pas toujours convaincant. Cette sortie coïncide avec la réédition dans la collection La Pléiade chez Gallimard d’un volume intitulé Dracula et autres écrits vampiriques.