Intelligences

Cet album à paraître chez Dargaud le 29 août nous transporte en 2019 en Syrie dont le port stratégique de Lattaquié est tenu par l’Iran. Le risque est immense que les gardiens de la révolution l’utilisent pour faire entrer des armes, faisant ainsi du Proche-Orient une véritable poudrière. Au sein de la DGSI, le commandant Mougin dirige l’équipe en charge du contre-espionnage iranien. C’est donc sur le territoire français que Grégoire, ancien flic de la PJ, Eliott, Antoine, Chloé et Anaïs opèrent, en coordination avec les services secrets israéliens, pour obtenir des renseignements. Mais le Mossad et la DGSI ne sont pas les seuls à s’intéresser à ce port : la Russie avance aussi ses pions, depuis les couloirs de l’ambassade à Paris jusqu’à l’aéroport de Roissy… Tout autant un précis de géopolitique qu’un récit d’espionnage à la construction magistrale, Intelligences est le résultat de l’association inédite d’un ancien agent du contre-espionnage, Hugo de Bénat, à un scénariste expérimenté, Philippe Pelaez. Il ne manquait plus que le dessin réaliste et précis de Gontran Toussaint pour en faire une captivante fiction politique.

L’Homme qui pouvait accomplir des miracles

M. Fotheringay, un homme sans ambition, découvre un jour qu’il peut accomplir des miracles d’un simple souhait. Mais plutôt que de changer le monde, il se contente de petits prodiges insignifiants… jusqu’à ce qu’un accès de colère l’amène à envoyer un policier en enfer – littéralement. Pris de panique, il se tourne alors vers le pasteur Maydig. Ensemble, ils entreprennent d’améliorer la société, mais leur maladresse et leur excès de zèle finissent par provoquer une catastrophe aux proportions bibliques !

Adaptée d’une nouvelle méconnue de H.G. Wells, cette comédie fantastique signée J.-L. Munuera paraîtra chez Dargaud le 19 septembre.

Un père

C’est un père que regarde son fils. Dans ce nouveau récit autobiographique, Jean-Louis Tripp revisite sa relation avec Francis, personnage complexe, flamboyant et contradictoire. Traversant la seconde moitié du XXe siècle, depuis la période dorée de la petite enfance jusqu’au décès de ce père à qui il faut bien survivre, Jean-Louis questionne avec tendresse et humour les failles, les enchantements, les conflits et l’amour qui se transforme… Un grand récit sur la transmission et le pardon, paru en juin chez Casterman.

Bon vent !

La Bretagne a de tout temps inspiré les peintres et les illustrateurs. François Ravard, auteur de BD résidant à Dinard, est de ceux-là. Préfacé par ZEP, son album, paru le 2 juillet chez Glénat, nous offre une soixantaine de dessins drôles et touchants où la transmission familiale reste le fil conducteur.

Le retour de Cosey

L’auteur suisse Cosey revient après dix ans d’absence avec YiYun, à paraître le 10 octobre 2025 chez le Lombard. Une histoire d’amour intemporelle entre un jeune Alpin et une mystérieuse femme venue de Chine. Montagnes enneigées, art, cultures croisées… Cosey renoue avec ses thèmes de prédilection.