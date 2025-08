Le Prix de la littérature arabe Créé en 2013, le Prix de la littérature arabe est l’une des rares récompenses françaises distinguant la création littéraire issue du monde arabe. Ce prix (doté de 8 000 €) promeut l’œuvre d’un écrivain originaire de l’un des pays de la Ligue arabe, auteur d’un ouvrage écrit en arabe et traduit en français (ou directement écrit en français) et publié entre le 1er septembre 2024 et le 30 septembre 2025. En 2025, une mention (dotée de 2 000 €) sera attribuée au traducteur d’une œuvre figurant dans la sélection finale du Prix. Le jury se réunira à l’automne sous la présidence d’Alexandre Najjar, pour délibérer et désigner le ou la lauréat(e) de cette nouvelle édition, qui sera dévoilé(e) le 18 novembre 2025 à l’occasion d’une cérémonie à l’Institut du monde arabe (IMA), en présence de Jack Lang, Président de l’IMA. Les huit romans en lice, choisis à l’issue d’une sélection rigoureuse, sont les suivants : -Je suis ma liberté (traduit de l’arabe par Stéphanie Dujols) de Nasser Abu Srour (Palestine), éd. Gallimard. -Un goût de thé amer (traduit de l’arabe par Sarah Rolfo) de Mohammed Alnaas (Libye), éd. Le bruit du monde. -La Naturalisation de Zied Bakir (Tunisie), éd. Grasset. -Je me regarderai dans les yeux de Rim Battal (Maroc), éd. Bayard. -La Danse du paon (traduit de l’arabe par Khaled Osman) de Hanan el-Cheikh (Liban), éd. Sindbad/Actes Sud. -La Fin du Sahara (traduit de l’arabe par Lotfi Nia) de Saïd Khatibi (Algérie), éd. Gallimard. -Brève histoire de la Création et de l’Est du Caire (traduit de l’arabe par Sophie Pommier et May Rostom) de Shady Lewis (Égypte), éd. Sindbad/Actes Sud. -Pays amer de Georgia Makhlouf (Liban), éd. Les Presses de la Cité.

