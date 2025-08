Adieu à...

Florence Delay L’universitaire et romancière Florence Delay est décédée à l’âge de 84 ans. Membre de l’Académie française depuis l’an 2000, elle a obtenu le prix Femina en 1983 pour Riche et légère, ainsi que le prix François Mauriac pour Etxemendi, le grand prix du roman de la Ville de Paris et le prix de l’Essai de l’Académie française pour Dit Nerval. Maîtresse de conférences en littérature générale et comparée à la Sorbonne, membre correspondante de la Real Academia Española, elle a traduit Teresa de Ávila, Calderón de la Barca, Calveyra, Juana Inés de la Cruz, Gómez de la Serna, Fernando de Rojas, Lope de Vega. Férue de théâtre, elle a été, à 20 ans, l’inoubliable premier rôle du Procès de Jeanne d’Arc de Robert Bresson. Bob Wilson Le dramaturge et metteur en scène américain Bob Wilson s’est éteint à New York, à l’âge de 83 ans. Visionnaire, sculpteur de lumière, artiste total, il s’est distingué par ses créations originales au théâtre comme à l’opéra (Peter Pan, Turandot, Einstein on the Beach…) qui lui ont valu une réputation mondiale.

