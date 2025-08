Francophonie

Campagne au Liban contre la désinformation

Dans un effort conjoint pour lutter contre la désinformation et les discours de haine au Liban, le ministère de l’Information du Liban, l’UNESCO et l’OIF ont officiellement lancé à Beyrouth, le 9 juillet 2025, une campagne nationale de sensibilisation du grand public intitulée « Sans filtre : tout croire ? Détrompez-vous ».

Cette campagne marque le deuxième volet du Partenariat stratégique tripartite (Liban-Unesco-OIF) qui vise à promouvoir l’éducation aux médias et à l’information (EMI) et à renforcer la résilience du public face à la désinformation. Déployée à la télévision et sur les plateformes de la presse et des réseaux sociaux, elle comprend une vidéo de sensibilisation diffusée à l’échelle nationale, ainsi qu’une série de capsules vidéo captivantes où des personnalités influentes partagent leurs expériences personnelles en matière d’éducation aux médias et à l’information. Leurs témoignages, accompagnés d’interviews spontanées de rue capturant le point de vue de citoyens ordinaires, visent à mettre en lumière l’impact réel de la désinformation et l’importance de l’esprit critique.

En complément de cette campagne médiatique, le partenariat comprend un volet ciblé visant à renforcer les compétences des journalistes et reporters de l’Agence nationale de presse. Grâce à une formation spécialisée en vérification des faits et en reportage vidéo, associée à la fourniture du matériel nécessaire, cet effort vise à donner aux professionnels des médias les moyens de respecter les normes les plus strictes en matière d’exactitude et de responsabilité.