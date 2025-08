Un camion de vivres se retourne sur la foule à Gaza, 20 morts selon la Défense civile | Direct

Gaza : Sissi dénonce une « guerre d’extermination » à Gaza et défend le rôle de l’Egypte

« La guerre en cours à Gaza n'est plus une guerre pour atteindre des objectifs politiques ou libérer des otages uniquement », a déclaré mardi le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi lors d'une conférence de presse avec son homologue vietnamien Luong Cuong, rapporte l’AFP. « Cette guerre a depuis longtemps dépassé toute logique ou justification et est devenue une guerre de famine et de génocide, ainsi qu'un moyen d'extermination de la cause palestinienne » a-t-il ajouté.

Le président égyptien a qualifié de « propos irresponsables » des accusations selon lesquelles Le Caire bloquerait l'entrée de l'aide via Rafah, seul point de passage entre Gaza et l'Egypte. M. Sissi a expliqué que l'aide humanitaire ne pouvait entrer que « tant qu'aucune force israélienne ne stationnait du côté palestinien » de la frontière, tout en affirmant que plus de 5.000 camions attendent toujours du côté égyptien.

« L'Egypte restera toujours une porte d'entrée pour l'aide et non une porte pour le déplacement des Palestiniens », a assuré le chef de l'Etat.