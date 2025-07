Retrait de 1 350 militaires de la Garde nationale déployés à Los Angeles

Le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, a ordonné le retrait d'environ 1 350 militaires de la Garde nationale déployés à Los Angeles durant les manifestations contre la politique migratoire de Donald Trump, a annoncé jeudi le Pentagone. Le président Donald Trump avait réquisitionné en juin la Garde nationale en Californie, contre l'avis du gouverneur démocrate, Gavin Newsom, affirmant vouloir ainsi rétablir l'ordre à Los Angeles après des manifestations contre des arrestations d'immigrés par la police fédérale de l'immigration (ICE).

La situation s'est depuis largement calmée dans la deuxième ville du pays. Pete Hegseth « a ordonné le retrait d'approximativement 1.350 membres de la Garde nationale de Californie de leur mission fédérale de protection », a déclaré le porte-parole du Pentagone, Sean Parnell, dans un communiqué. « Environ 250 militaires de la Garde nationale restent à Los Angeles pour protéger le personnel et les propriétés fédérales », a-t-il ajouté. « Nous sommes grandement reconnaissants du soutien des plus de 5.000 membres de la Garde nationale et des Marines qui ont été mobilisés à Los Angeles », a dit le porte-parole.

Le déploiement de la Garde nationale sans l'approbation du gouverneur de l'État - qui a aussi autorité sur ce corps militaire de réserve - était une première depuis 1965 aux États-Unis. Los Angeles est dans le collimateur de Donald Trump, qu'il accuse de protéger les migrants sans statut légal de l'intervention de la police fédérale de l'immigration. Le président américain a fait de la lutte contre l'immigration clandestine une priorité absolue, évoquant une « invasion » des États-Unis par des « criminels venus de l'étranger » et communiquant abondamment sur les expulsions d'immigrés.