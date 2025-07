Shanghai évacue 283.000 personnes à l'approche d'un typhon

La mégapole chinoise de Shanghai a évacué près de 283.000 personnes à l'approche du typhon Co-May, responsable de fortes pluies et de vents violents, a annoncé un média d'Etat mercredi. Entre mardi soir et mercredi 10H00 (02H00 GMT), « 282.800 personnes ont été évacuées », a rapporté la télévision publique CCTV. Près d'un tiers des vols des deux aéroports internationaux de Shanghai ont été annulés, soit environ 640, a indiqué le service d'informations de la ville. Plus de 1.900 abris temporaires ont été installés à travers la ville, ont indiqué les autorités. L'Observatoire météorologique central de Shanghai a accru mercredi après-midi son niveau d'alerte de jaune à orange, le deuxième le plus élevé. Le typhon Co-May a touché terre mercredi à 04H30 (20H30 GMT mardi) dans la province orientale de Zhejiang, au sud de Shanghai. Il devrait atteindre Shanghai, capitale économique de la Chine, mercredi soir, où s'abattent des trombes d'eau. Ce typhon a été rétrogradé au rang de tempête tropicale avant de quitter les Philippines, puis s'est de nouveau renforcé au-dessus de la mer de Chine méridionale. Sur des vidéos en direct du littoral chinois, des vagues recouvrent des promenades en bord de mer, tandis que des images de la ville de Ningbo montrent des habitants avec de l'eau jusqu'au cheville. Transports perturbés A Shanghai, les lignes de ferry ont été arrêtées et les transports en métro et en train sont perturbés. Les parcs d'attraction Legoland et Disneyland sont néanmoins restés ouverts mercredi matin. Le passage de ce typhon est indirectement lié aux conditions météorologiques extrêmes actuelles dans le nord de la Chine, a déclaré Chen Tao, prévisionniste au centre météorologique national, au quotidien d'État China Daily. « L'activité des typhons peut influencer la circulation atmosphérique, modifiant ainsi le transport d'humidité vers le nord, » a-t-il déclaré. Les pluies diluviennes dans le nord du pays ont fait plus de 30 morts, provoqué des glissements de terrain meurtriers et entraîné l'évacuation de dizaines de milliers de personnes, selon les médias d'Etat. Sans rapport avec le typhon, la Chine a également émis une alerte au tsunami mercredi pour plusieurs zones de sa côte est après un violent séisme de magnitude 8,8 au large de la péninsule russe du Kamtchatka. Elle l'a ensuite levée, d'après CCTV. Les catastrophes naturelles sont courantes en Chine, surtout pendant l'été, quand certaines régions sont submergées par des pluies diluviennes pendant que d'autres sont en proie à la sécheresse. La Chine est le plus gros émetteur mondial de gaz à effet de serre qui, selon les scientifiques, accélèrent le changement climatique et rendent plus fréquents et intenses les événements météorologiques extrêmes. Le géant asiatique est aussi un leader mondial des énergies renouvelables et vise la neutralité carbone d'ici 2060. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



La mégapole chinoise de Shanghai a évacué près de 283.000 personnes à l'approche du typhon Co-May, responsable de fortes pluies et de vents violents, a annoncé un média d'Etat mercredi. Entre mardi soir et mercredi 10H00 (02H00 GMT), « 282.800 personnes ont été évacuées », a rapporté la télévision publique CCTV.Près d'un tiers des vols des deux aéroports internationaux de Shanghai ont été annulés, soit environ 640, a indiqué le service d'informations de la ville. Plus de 1.900 abris temporaires ont été installés à travers la ville, ont indiqué les autorités.L'Observatoire météorologique central de Shanghai a accru mercredi après-midi son niveau d'alerte de jaune à orange, le deuxième le plus élevé.Le typhon Co-May a touché terre mercredi à 04H30 (20H30 GMT mardi) dans la province...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte