Hausse des tarifs des générateurs en juillet, malgré la suspension des taxes sur le carburant

Le prix du kilowattheure (kWh), produit et vendu par les générateurs électriques privés ou de quartier, a encore augmenté en juillet, selon la grille publiée mardi par le ministère de l'Énergie et de l'Eau. Ces tarifs ne semblent pas avoir été affectés par la suspension, ce mois-ci, par le Conseil d'État, de la taxe sur certains carburants, tout comme les prix du mazout, qui ont suivi leur propre trajectoire alors qu'ils avaient augmenté de près de 100 dollars pour un kilolitre juste après l'entrée en vigueur de ces mêmes taxes fin mai, selon les tarifs du ministère. Le prix du kilowattheure est ainsi passé de 31 634 livres libanaises (un peu plus de 0,35 dollar au taux de change retenu par le ministère, fixé à 89 700 LL pour un dollar) à 32 790 LL (près de 0,37 dollar), après avoir déjà augmenté de 3 845 LL entre mai et juin. Il est toujours majoré de 10 % pour les exploitants des régions montagneuses (au-delà de 700 mètres d'altitude) et/ou rurales, ce qui le porte à 36 069 LL (un peu plus de 0,40 dollar). Pour calculer sa facture, chaque abonné doit multiplier le prix fixé par le nombre de kWh correspondant à sa consommation, tel que relevé sur un compteur individuel que l'exploitant est censé lui avoir installé. Le prix moyen du mazout pris en compte pour établir ce tarif est de 1 542 785 LL les 20 litres (+4,4 % et plus de 20 % depuis mai). Les frais fixes restent inchangés : 385 000 LL (4,29 dollars) en juillet pour une intensité maximale de 5 ampères (A), et 685 000 LL (7,64 dollars) pour une intensité de 10 A. Le ministère impose par ailleurs une majoration de 300 000 LL (3,34 dollars) pour chaque tranche supplémentaire de 5 A à partir de 10 A. Pour les installations branchées sur un compteur triphasé (comme les ascenseurs), un forfait additionnel doit toujours être calculé sur la base d'une capacité de référence. Ainsi, pour un ascenseur alimenté par trois phases pouvant supporter 15 A chacune, le propriétaire du générateur ne devrait facturer que 985 000 LL (10,98 dollars) et non 2 785 000 LL (31,05 dollars). Les générateurs privés continuent d'être tolérés depuis des décennies, en raison des insuffisances persistantes d'Électricité du Liban (EDL).

