Les attaques des Houthis contre les navires s'apparentent à des crimes de guerre, selon HRW

L'ONG Human Rights Watch (HRW) a condamné mercredi les attaques meurtrières menées au début du mois par les rebelles houthis au Yémen contre deux navires commerciaux, les qualifiant de « violations des lois de la guerre ».

Soutenus par l'Iran, les Houthis ont frappé les cargos Magic Seas et Eternity C en mer Rouge, affirmant s'en prendre aux navires liés à Israël en solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza, où Israël est en guerre contre le mouvement islamiste Hamas depuis son attaque le 7 octobre 2023 sur le sol israélien.

Quinze membres d'équipage, incluant quatre personnes dont la mort a été confirmée, sont toujours portées disparues après l'attaque du 7 juillet contre l'Eternity C. Ces attaques constituent « des violations des lois de la guerre équivalant à des crimes de guerre », a affirmé HRW dans un communiqué, disant n'avoir trouvé « aucune preuve indiquant que les navires étaient des cibles militaires ».

Les Houthis qui contrôlent la capitale Sanaa et de larges pan du Yémen en guerre depuis 2014 ont mené plus d'une centaine d'attaques contre la marine marchande en mer Rouge et dans le golfe d'Aden depuis novembre 2023, d'après le Centre d'information maritime conjoint, géré par une coalition navale occidentale. Les deux navires coulés début juillet n'avaient pas de liens avec Israël, a affirmé HRW en indiquant que le Magic Seas transportait des engrais et des pièces en acier de la Chine vers la Turquie, tandis que l'Eternity C se dirigeait vers l'Arabie saoudite depuis la Somalie après avoir livré de l'aide humanitaire pour le Programme alimentaire mondial. Selon le chef des rebelles, Abdelmalek al-Houthi, ils ont été ciblés car ils appartenaient à des compagnies desservant des ports israéliens.

Les Houthis « doivent mettre fin à toutes les attaques contre des navires ne participant pas au conflit et libérer immédiatement les membres d'équipage qu'ils détiennent », a dit Niku Jafarnia, chercheuse à HRW pour le Yémen et Bahreïn. Ces attaques, déjà qualifiées de crimes de guerre par HRW dans le passé, représentent également un danger pour l'environnement, a souligné l'ONG en citant Wim Zwijnenburg, de l'organisation néerlandaise PAX. Selon lui, des images satellites ont montré d'importantes nappes de pétrole s'étendant depuis les zones où les deux navires ont coulé, et menaçant une réserve naturelle protégée sur la côte érythréenne. Des nappes de pétrole se sont également échouées près d'une petite communauté de pêcheurs, selon la même source.