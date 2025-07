Exécutions, maisons incendiées, corps abandonnés… à la rencontre des déplacés bédouins de Soueida

Soumou a failli être jeté sur le bas-côté de la route. C’est du moins ce que dit dans un calme la jeune Waad en serrant ce dernier, un nourrisson de quinze jours, contre sa poitrine. Cette Bédouine et ses quatre aînés, de 8, 7, 5 et 3 ans, ont fui seuls, sans eau et sans vivres pendant des heures, avant d’être rattrapés jeudi dernier aux abords du village de Chahba, au nord de Soueida, par des combattants de factions druzes. « Dans la panique, j’ai pensé abandonner mon petit, car les quatre autres étaient à la traîne. Quelle idée de l’appeler Soumou (altesse en arabe), j’aurai dû l’appeler Qassef (bombardements) », lâche-t-elle sans ironie. Sa belle-sœur Nesrine n’a emporté avec elle que son livret de famille dans un sac en plastique. « Nous avons tout perdu. Nous ne possédions déjà pas grand-chose...

