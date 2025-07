Ennemi ou pas ? Les Syriens du Sud tiraillés face à Israël

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google « Israël n’est pas notre ennemi. Notre ennemi est à Damas », dit sans détour le cheikh al-Hijri ce matin du 7 juillet depuis son siège à Qanaouate, village tout en basalte noir situé en bordure de Soueida, la grande ville druze du sud de la Syrie. Entre deux visites de coutume, ce leader religieux aussi influent que clivant au sein de la communauté druze livre un message tout sauf optimiste : « Il n’y a pas de différence pour nous entre l’ancien régime et le nouveau. Les massacres continuent. Nous demandons un État laïc, pas un État extrémiste, et nous souhaitons la normalisation avec Israël pour faire la paix dans la région. »Une semaine plus tard, les paroles du leader à la barbe blanche sonnent comme une sinistre prémonition : à Soueida, les affrontements entre les factions armées druzes et les tribus bédouines, auxquelles se sont...

