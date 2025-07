Les médiateurs intensifient leurs efforts pour une trêve, affirme le Qatar

Les efforts s'intensifient en vue d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza mais les négociations sont encore dans une phase préliminaire, a souligné mardi le médiateur qatari après une semaine de pourparlers entre Israël et le Hamas à Doha. « Les discussions sur un accord-cadre se poursuivent. Les deux délégations sont à Doha, et les médiateurs intensifient leurs efforts pour parvenir à un accord », a déclaré le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed Al-Ansari. Ces « négociations sont encore dans la première phase, qui vise à parvenir à un accord de principe avant les négociations qui débuterons, si Dieu le veut, dans la phase suivante », a-t-il précisé lors d'une conférence de presse à Doha. Israël et le mouvement islamiste palestinien ont entamé le 6 juillet à Doha des discussions par l'intermédiaire du Qatar, et des deux autres pays médiateurs -- Etats-Unis et Egypte --, en vue d'une trêve de 60 jours associée à une libération d'otages israéliens retenus à Gaza. Mais Israël et le Hamas s'accusent mutuellement d'enrayer les pourparlers. « Nous ne pouvons pas dire si un accord sera conclu demain ou si les négociations s'effondreront demain », a poursuivi le responsable qatari. Mais « nous pensons qu'il n'y a pas d'impasse », a-t-il ajouté. La guerre a été déclenchée le 7 octobre 2023 par l'attaque sans précédent du Hamas en Israël, qui a fait 1.219 morts du côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles. Sur les 251 personnes enlevées, 49 sont toujours otages à Gaza, dont 27 ont été déclarées mortes par l'armée israélienne. Au moins 58.386 Palestiniens, majoritairement des civils, ont été tués dans la campagne de représailles israélienne à Gaza, selon des données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



Les efforts s'intensifient en vue d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza mais les négociations sont encore dans une phase préliminaire, a souligné mardi le médiateur qatari après une semaine de pourparlers entre Israël et le Hamas à Doha. « Les discussions sur un accord-cadre se poursuivent. Les deux délégations sont à Doha, et les médiateurs intensifient leurs efforts pour parvenir à un accord », a déclaré le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed Al-Ansari. Ces « négociations sont encore dans la première phase, qui vise à parvenir à un accord de principe avant les négociations qui débuterons, si Dieu le veut, dans la phase suivante », a-t-il précisé lors d'une conférence de presse à Doha. Israël et le mouvement islamiste palestinien ont entamé le 6...

Economisez 54% sur votre abonnement ! Offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ Je me connecte