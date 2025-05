"Ne pleure pas seul": Israël aborde l'Eurovision avec un message de guérison

Survivante du 7-Octobre, Yuval Raphael, la candidate d'Israël à l'Eurovision, dit avoir trouvé dans la musique un moyen de guérison et veut porter au concours européen de la chanson un message universel "d'espoir et de solidarité". "La musique [...] a toujours été une thérapie pour moi, mais depuis le 7 [octobre], je sens que c'est tout simplement quelque chose qui me guérit l'âme", dit la jeune femme aux longs cheveux bruns lors d'un entretien accordé à l'AFP dans son appartement à Tel-Aviv. Difficile d'imaginer à travers l'image calme et posée qu'elle renvoie le calvaire qu'elle a vécu le 7 octobre 2023, cachée sous un tas de cadavres et feignant d'être morte tandis que des hommes armés du mouvement islamiste palestinien Hamas massacraient plusieurs centaines de festivaliers, le 7 octobre 2023, sur les lieux d'une fête techno dans le sud d'Israël. Yuval Raphael défendra Israël au concours Eurovision s'ouvrant le 13 mai à Bâle, en Suisse, avec "New Day Will Rise" ("Un jour nouveau se lèvera"), une chanson en anglais, avec quelques paroles en français et en hébreu. "Il y a un passage qui dit 'tout le monde pleure, ne pleure pas seul'", explique la chanteuse, ruban jaune en signe de solidarité avec les otages israéliens détenus à Gaza depuis le 7-Octobre au revers de sa veste de cuir, "cela nous rappelle que nous traversons tous des épreuves, que nous passons tous par des hauts et des bas". - "Trop timide" - A 24 ans, Yuval Raphael a remporté en janvier le télécrochet israélien "La Prochaine Star" avec une version ballade d'un classique du groupe suédois Abba, "Dancing Star", obtenant son billet pour l'Eurovision 2025. "New Day Will Rise" est une chanson qui "représente l'espoir et répand beaucoup d'amour et de solidarité, et c'est exactement le message que j'aimerais transmettre au monde", annonce la chanteuse. Yuval Raphael faisait la fête avec des amis au festival Nova lorsque le Hamas a lancé son attaque surprise dans le sud d'Israël au petit matin du 7 octobre 2023, journée la plus meurtrière qu'ait connu le pays. Ayant pu fuir les lieux après la salve de roquettes ayant précédé l'assaut, elle a témoigné s'être réfugiée dans un des nombreux petits abris rudimentaires en béton au bord de la route, passant huit heures sous les corps d'autres fêtards abattus sous ses yeux. Elle a survécu en se couvrant le visage avec les cheveux d'une jeune femme tuée à côté d'elle. Yuval Raphaël dit avoir toujours rêvé de devenir chanteuse ou actrice, mais confie que, plus jeune, elle ne pouvait "pas chanter devant [sa] famille ou [ses] amis", étant "trop timide": elle s'exerçait au karaoké, seule dans sa chambre. - "Les pieds sur terre" - C'est en tentant de surmonter l'horreur du 7-Octobre qu'elle a commencé à réaliser son rêve. Participant à une retraite thérapeutique pour les survivants de Nova, elle rejoint un atelier de chant collectif et est rapidement encouragée à passer des auditions pour "La Prochaine Star". Israël participe à l'Eurovision depuis 1973 et a remporté le concours quatre fois, la dernière en 2018. En 2024, la candidate israélienne, Eden Golan, avait reçu des menaces et s'était produite sous haute protection à Malmö (Suède), où des milliers de personnes avaient manifesté pendant toute la durée du concours contre sa présence, sur fond de protestation contre la guerre dévastatrice que mène Israël à Gaza en représailles au 7-Octobre et les souffrances qu'y endurent les civils palestiniens. Contre des appels à l'exclusion d'Israël lancés en Europe, l'Union européenne de radiodiffusion (UER), organisatrice du concours, a défendu la participation de l'Etat hébreu en arguant que la radio-télévision publique israélienne étant membre de l'organisation le pays y avait toute sa place. Face à ces polémiques, Yuval Raphael, qui a passé trois ans en Suisse dans son enfance, dit essayer de rester concentrée sur son chant: "Etre complètement concentrée, à 100%, sur les choses que je peux contrôler, c'est ce qui me permet de garder les pieds sur terre". Plus de 370 personnes ont été massacrées à Nova, et 44 prises en otage, dont onze, présumés vivantes, sont encore retenues en captivité dans la bande de Gaza. reg/mj/dms/bfi © Agence France-Presse Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



