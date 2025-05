Israël appelé à laisser entrer les journalistes « sans restriction »

L'Association de la presse étrangère (FPA) a appelé samedi Israël à permettre aux journalistes un accès « sans restriction » à la bande de Gaza, où les journalistes ne peuvent se rendre indépendamment à partir de l'extérieur depuis le début de la guerre en octobre 2023. « Nous appelons Israël à [...] respecter les principes fondamentaux de la liberté de la presse et à permettre l'entrée sans restriction des journalistes à Gaza », écrit l'association, basée à Jérusalem, dans à un communiqué publié à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. La FPA compte plus de 350 adhérents travaillant pour des médias étrangers en Israël et dans les Territoires palestiniens. Un journaliste de l'AFP siège à son conseil d'administration. L'association reproche à Israël « d'imposer une interdiction sans précédent empêchant les journalistes étrangers d'entrer à Gaza », y voyant « une tache honteuse pour un pays qui se présente comme un modèle de démocratie ». La FPA, qui a déposé un recours devant la Cour suprême israélienne pour contester cette interdiction, salue les « collègues palestiniens qui continuent de couvrir l'actualité au péril de leur vie » mais regrette que « les restrictions israéliennes nuisent gravement au reportage indépendant et privent le monde d'une image complète de la situation à Gaza. » La guerre qui continue de dévaster Gaza a été déclenchée par une attaque sans précédent du mouvement palestinien islamiste Hamas sur Israël le 7 octobre 2023. A une exception notable près depuis cette date, les seuls journalistes ayant pu se rendre dans la bande de Gaza à partir de l'extérieur y sont entrés embarqués avec l'armée israélienne, leurs reportages étant soumis à la censure militaire. Le Bureau des droits de l'Homme de l'ONU pour le Territoire palestinien occupé a publié un communiqué dans lequel il dit marquer « sombrement » la Journée mondiale de la liberté de la presse « alors que des journalistes palestiniens continuent d'être tués ou blessés en toute impunité ». Le Bureau dit avoir vérifié indépendamment la mort de 211 journalistes tués dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023, dont 28 femmes. L'armée israélienne a accusé nombre de journalistes tués dans ses frappes d'être des « terroristes », membres du Hamas ou du Jihad islamique, un groupe islamiste allié. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

