Retailleau engage la procédure de dissolution d'Urgence Palestine

Bruno Retailleau a annoncé mercredi, à la veille du 1er-Mai, engager la procédure de dissolution du groupe Urgence Palestine, ainsi que de Lyon Populaire, qui appartient à l'ultra droite, après avoir lancé mardi celle du groupe antifasciste La Jeune garde.

Invité de Cnews/Europe 1, le ministre français de l'Intérieur a fait valoir à propos d'Urgence Palestine qu'il fallait « taper sur les islamistes ». « L'islamisme est une idéologie qui essaie d'instrumentaliser une religion. Il y a une défiguration de la foi », a-t-il dit. « Il ne faut pas défigurer la cause juste des Palestiniens », a poursuivi M. Retailleau qui a insisté sur le fait que « beaucoup de nos compatriotes musulmans professent une foi parfaitement compatible avec les valeurs de la République ».

Le collectif Urgence Palestine, créé au lendemain de l'attaque sans précédent du Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre 2023 qui a déclenché la guerre à Gaza, dit rassembler « des citoyens, des organisations et mouvements associatifs, syndicaux et politiques mobilisés pour l'auto-détermination du peuple palestinien ». Le groupe organise régulièrement des manifestations, qui ont parfois été interdites par les autorités.

« À l'heure où le peuple palestinien fait face au génocide, à la famine, à l'heure où ils (les Israéliens NDLR) veulent détruire, anéantir le peuple palestinien, que fait le gouvernement français ? Il veut dissoudre notre collectif, c'est insupportable », a réagi l'un des militants d'Urgence Palestine, Omar Al Soumi. « C'est la réalité d'une France qui est complice du génocide », a-t-il accusé, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Urgence Palestine a reçu de nombreux messages de soutien au sein de l'extrême gauche et de la gauche radicale. « Non à la dissolution d'Urgence Palestine », a écrit sur Instagram le Nouveau Parti Anticapitaliste, dénonçant « des prétextes pour faire taire les voix solidaires avec la Palestine ! ». L'eurodéputée Insoumise Rima Hassan a également critiqué les dissolutions engagées contre la Jeune Garde et Urgence Palestine. « La dérive autoritaire et fasciste de Macron est aussi réelle, tangible que concrète », a-t-elle réagi sur X.

Tsedek !, qui se présente comme un « collectif juif décolonial », a aussi apporté son soutien à ces deux organisations.

« Le gouvernement qui appelle à la dissolution d’Urgence Palestine, c’est la République qui reprend ses droits et réaffirme que l’on ne peut pas être antisémite en toute impunité en France », s'est au contraire félicitée, auprès de l'AFP, Sarah Aizenman, présidente du collectif « Nous vivrons ». « Cette organisation ne défend pas les droits des Palestiniens, elle soutient une organisation terroriste », a accusé Mme Aizenman.