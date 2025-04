Le président de l’AUB, Fadlo R. Khuri, élu à l’Académie américaine des arts et des sciences

Le président du conseil d’administration de l’Université américaine de Beyrouth (AUB), Abdo G. Kadifa, a annoncé le 23 avril que le Dr Fadlo R. Khuri, président de l’AUB, a été élu en tant que nouveau membre de l’Académie américaine des arts et des sciences (American Academy of Arts and Sciences) dans la catégorie Leadership éducatif et académique. « Le Dr Khuri rejoint un groupe prestigieux de leaders reconnus pour leurs contributions exceptionnelles à l’avancement de l’éducation, des politiques et du leadership académique », a déclaré M. Kadifa.

Réagissant à cette nouvelle, le Dr Khuri a exprimé sa fierté : « Je suis honoré d’avoir été nommé par le président du conseil émérite, Philip S. Khoury, pour le travail accompli collectivement au cours de la dernière décennie à l’AUB. Il a ajouté : L’Académie américaine des arts et des sciences a été fondée en 1780 par, entre autres, John Adams, James Bowdoin et John Hancock. La première promotion d’élus comprenait George Washington et Benjamin Franklin. Faire partie de cette histoire est un véritable honneur. »

Évoquant l’impact du Dr Khuri à l’AUB, M. Kadifa a souligné : « Depuis son entrée en fonction en 2015, le Dr Fadlo R. Khuri, 16e président de l’AUB, s’est imposé comme un leader transformateur. Sous sa direction, l’AUB a su surmonter de nombreux défis, dont la crise économique, l’explosion au port de Beyrouth du 4 août 2020 et la pandémie de Covid-19. Parallèlement, des étapes remarquables ont été franchies, telles que la réintroduction de la titularisation académique, la création d’AUB Online et le lancement d’AUB Mediterraneo, le premier campus jumeau de l’AUB, en dehors du Liban. Le leadership du Dr Khuri a également été déterminant pour améliorer la réputation mondiale de l’AUB, comme en témoigne son ascension dans les classements internationaux. » « Cette élection témoigne de l’engagement sans faille du Dr Khuri en faveur de l’excellence académique, du leadership innovant et de l’amélioration de la société à travers l’éducation et la recherche, » a-t-il conclu.

Laurie L. Patton, présidente de l’Académie américaine des arts et des sciences, a également commenté la promotion de cette nouvelle classe de membres : « Les réalisations de ses nouveaux membres sont un témoignage éclatant de la capacité humaine à découvrir, à créer, à diriger et à persévérer. Ils illustrent la puissance de la connaissance pour élargir nos horizons et approfondir notre compréhension. »