Dernières Infos - Diplomatie

Sortis de prison en Iran, Kohler et Paris « vont bien, semblent en bonne santé », assure le ministre français des AE


AFP / le 04 novembre 2025 à 21h33

Des portraits de Cécile Kohler (à gauche) et de Jacques Paris, lors d'une manifestation de soutien appelant à leur libération après plus de deux ans de détention en Iran, à Paris, le 25 mars 2025. Photo Betrand Guay/AFP

Les deux Français sortis de prison en Iran mardi après plus de trois ans de détention, Cécile Kohler et Jacques Paris, « vont bien, ils semblent en bonne santé », a déclaré le ministre français des Affaires étrangères.

« Nous allons continuer le travail que nous avons engagé depuis des semaines et des mois pour obtenir leur libération définitive », a dit Jean-Noël Barrot sur France Télévision, car les deux Français se trouvent actuellement à la résidence de l'ambassadeur de France, mais ne sont pas formellement libérés par les autorités iraniennes.

« J'ai (...) appelé mon homologue ministre des Affaires étrangères de l'Iran pour saluer le geste qui a été fait », a-t-il ajouté, en référence à Abbas Araghchi, le chef de la diplomatie iranienne.

