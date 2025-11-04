Sortis de prison en Iran, Kohler et Paris « vont bien, semblent en bonne santé », assure le ministre français des AE

Les deux Français sortis de prison en Iran mardi après plus de trois ans de détention, Cécile Kohler et Jacques Paris, « vont bien, ils semblent en bonne santé », a déclaré le ministre français des Affaires étrangères.

« Nous allons continuer le travail que nous avons engagé depuis des semaines et des mois pour obtenir leur libération définitive », a dit Jean-Noël Barrot sur France Télévision, car les deux Français se trouvent actuellement à la résidence de l'ambassadeur de France, mais ne sont pas formellement libérés par les autorités iraniennes.

« J'ai (...) appelé mon homologue ministre des Affaires étrangères de l'Iran pour saluer le geste qui a été fait », a-t-il ajouté, en référence à Abbas Araghchi, le chef de la diplomatie iranienne.