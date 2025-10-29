Le nombre des morts après l'explosion dans une usine d'armement monte à 23

Le bilan de l'explosion survenue le 22 octobre dans une usine d'armement du centre de la Russie s'est alourdi, passant de 12 à 23 morts, ont annoncé les autorités mercredi après la fin des opérations de recherche.

Les causes de cet incident qui a eu lieu à l'usine Plastmass de Kopeïsk, dans l'Oural, une région abritant de nombreuses entreprises du secteur de la défense, n'ont pas encore été déterminées, mais une enquête a été ouverte pour manquements aux règles de sécurité en matière industrielle.

« Le bilan définitif de cette tragédie est de 23 morts », a déclaré le gouvernement régional sur Telegram, après que les secouristes ont passé une semaine à fouiller les décombres à la recherche de survivants et de corps.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré une boule de feu jaillissant de cette usine qui produit des explosifs, notamment pour l'armée russe.

Les enquêteurs ont de leur côté démenti les informations selon lesquelles l'explosion, qui a rasé l'un des bâtiments de cet établissement situé à environ 1.600 kilomètres de la frontière avec l'Ukraine a été provoquée par une attaque de drone ukrainien.

Depuis le début de la guerre en 2022, les Ukrainiens attaquent régulièrement des sites industriels russes à l'aide de drones ou en commettant des actes de sabotage.

Ils s'en prennent aussi régulièrement aux chemins de fer, à des raffineries de pétrole, des conduites d'hydrocarbures et d'autres infrastructures énergétiques.