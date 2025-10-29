La Ligue maronite honore le souvenir de Chaker Abou Sleiman

La Ligue maronite organise un événement commémoratif à l’occasion du 25e anniversaire du décès de

Chaker Abou Sleiman, ancien président de la Ligue maronite (1969-1990), ancien député (1996-2000) et ancien avocat, décédé en octobre 2000. La cérémonie se tiendra ce jeudi 30 octobre, à 17h, au Centre de rencontre de Raboué, situé rue du patriarcat grec-catholique, face à l’église de l’Annonciation (Raboué).

Un documentaire sur la vie et le parcours de Chaker Abou Sleiman sera diffusé au cours de l’événement. Il sera suivi d’allocutions du président de la Ligue maronite, Maroun Hélou, de l’ancien ministre Camille Abou Sleiman, fils du disparu, du bâtonnier de Beyrouth, Fadi Masri, de l’ancien député Boutros Harb, du président de la Ligue syriaque, Habib Frem, ancien vice-président des Ligues chrétiennes, et de Sarkis Naoum, journaliste.

Considéré comme un homme de modération et de dialogue,

Chaker Abou Sleiman avait notamment rempli un rôle de médiateur dans le conflit interchrétien (1989-1990), présidant dans ce cadre une commission de médiation composée également de l’ancien supérieur général de l’ordre des moines maronites Mgr Boulos Naaman et de l’ancien évêque de Beyrouth Mgr Khalil Abi Nader.