Dernières Infos - Gaza

« Il faudra du temps » pour remédier à la famine à Gaza, selon l'ONU


AFP / le 17 octobre 2025 à 12h48

Des Palestiniens se réfugient dans un bâtiment de l’Université islamique, dans un contexte de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, à Gaza, le 16 octobre 2025. Photo Ebrahim Hajjaj/ Reuters

Remédier à la situation de famine dans la bande de Gaza « prendra du temps », a estimé vendredi le Programme alimentaire mondial, appelant à l'ouverture de tous les points de passage vers ce territoire pour « l'inonder de nourriture ».

« Il faudra du temps pour réduire la famine » constatée depuis fin août par l'ONU dans une partie du Territoire palestinien, a annoncé devant la presse à Genève Abeer Etefa, porte-parole du PAM. « Nous disposons actuellement de cinq points de distribution opérationnels, plus proches des populations (...) Notre objectif est d'en déployer 145 » pour « inonder Gaza de nourriture », a-t-elle précisé.

