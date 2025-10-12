Menu
Dernières Infos - Madagascar

Le ministre des Armées malgache accepte le chef d'état major nommé par une unité qui s'est mutinée


AFP / le 12 octobre 2025 à 18h54

Le général Demosthene Pikulas (au centre), déclaré nouveau chef de l'armée malgache par les membres de l'unité CAPSAT de Madagascar, assiste à une cérémonie en l'honneur d'un soldat tué lors d'affrontements la veille à leur base d'Antananarivo, le 12 octobre 2025. Photo Luis Tato/AFP

Le ministre des Forces armées malgache a reconnu dimanche comme chef d'état-major un officier choisi par une unité militaire s'étant rangée du côté des manifestants exigeant le départ du président Andry Rajoelina.

Le général Démosthène Pikulas a été investi chef d'état-major des armées lors d'une cérémonie à l'état-major, en présence du ministre des Armées Manantsoa Deramasinjaka Rakotoarivelo. « Je lui donne ma bénédiction », a déclaré le ministre à l'adresse de M. Pikulas, choisi par l'unité CAPSAT ayant rejoint samedi les manifestants antigouvernementaux.

