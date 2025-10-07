Gaza: Guterres appelle à la fin des hostilités et à la libération des otages

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a appelé mardi à la fin immédiate des hostilités à Gaza, Israël et dans la région et à la libération sans délai des otages détenus par le Hamas, à l'occasion du deuxième anniversaire de l'attaque du 7 octobre 2023.

« Je l'ai dit et redit, et je le répète aujourd'hui avec une urgence encore plus grande: Libérez les otages, sans condition et immédiatement. Mettez fin aux souffrances de tous. Il s'agit d'une catastrophe humanitaire d'une ampleur incompréhensible. Mettez fin aux hostilités à Gaza, en Israël et dans la région, maintenant », a exhorté M. Guterres dans un communiqué, deux ans jour pour jour après l'attaque commando du Hamas dans le sud d'Israël.