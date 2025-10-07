Menu
Moyen-Orient - Infographies

Offensives meurtrières, tueries lors des distributions d’aide, famine : le bilan humain de deux ans d'opérations israéliennes à Gaza

En vingt-quatre mois de guerre, près de 68 000 Gazaouis ont été tués par l’armée israélienne, selon le ministère de la Santé de Gaza.

L'OLJ / Par Enzo Quenescourt, le 07 octobre 2025 à 08h48

Offensives meurtrières, tueries lors des distributions d’aide, famine : le bilan humain de deux ans d'opérations israéliennes à Gaza

Un homme est assis dans les décombres de la tour Soussi, détruite le 6 septembre 2025 par les bombardements israéliens dans la ville de Gaza. Omar al-Qattaa/AFP

Il y a deux ans jour pour jour, les militants du Hamas pénétraient en territoire israélien et y tuaient autour de 1 219 personnes – dont environ deux tiers de civils – entraînant la riposte israélienne la plus meurtrière de l’histoire palestinienne. En 24 mois, selon les chiffres du ministère de la Santé de Gaza – contrôlé par le Hamas –, jugés fiables par l’ONU, près de 68 000 Palestiniens ont été tués du fait des frappes et tirs israéliens et près de 180 000 ont été blessés. Ce sont ces données, compilées par l’ONG Tech For Palestine, que L’Orient-Le Jour utilise pour ses infographies. Derrière ces chiffres se dessinent des milliers de destins brisés, autant d’histoires de Gazaouis dont la vie a été prématurément fauchée.À l’occasion des deux ans de cette guerre, L’Orient-Le Jour a analysé, semaine par semaine, une année après l’autre,...
