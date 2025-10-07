Offensives meurtrières, tueries lors des distributions d’aide, famine : le bilan humain de deux ans d'opérations israéliennes à Gaza

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google Il y a deux ans jour pour jour, les militants du Hamas pénétraient en territoire israélien et y tuaient autour de 1 219 personnes – dont environ deux tiers de civils – entraînant la riposte israélienne la plus meurtrière de l’histoire palestinienne. En 24 mois, selon les chiffres du ministère de la Santé de Gaza – contrôlé par le Hamas –, jugés fiables par l’ONU, près de 68 000 Palestiniens ont été tués du fait des frappes et tirs israéliens et près de 180 000 ont été blessés. Ce sont ces données, compilées par l’ONG Tech For Palestine, que L’Orient-Le Jour utilise pour ses infographies. Derrière ces chiffres se dessinent des milliers de destins brisés, autant d’histoires de Gazaouis dont la vie a été prématurément fauchée.À l’occasion des deux ans de cette guerre, L’Orient-Le Jour a analysé, semaine par semaine, une année après l’autre,...

