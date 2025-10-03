Beyrouth demande à Damas des informations sur Habib Chartouni

Le ministre libanais de la Justice Adel Nassar a affirmé vendredi soir à la chaîne al-Jadeed avoir demandé à Damas de révéler l’emplacement de Habib Chartouni, accusé d’être l’auteur de l’assassinat de l’ancien président libanais Bachir Gemayel. Il a précisé que « la partie syrienne a confirmé avoir commencé à examiner les informations contenues dans toutes les affaires d’assassinats ».

Ces demandes ont été formulées à l’occasion d’une visite d’une délégation syrienne à Beyrouth mercredi, qui a notamment abordé la question des détenus syriens dans les prisons libanaises, un dossier revenu au premier plan depuis l’arrivée au pouvoir à Damas en décembre 2024 de la coalition rebelle menée par Ahmad el-Chareh.

Bachir Gemayel, fondateur de la milice des Forces libanaises, alors bras armé des Kataëb, a été tué en septembre 1982 dans un attentat à la bombe placée un étage au-dessus d'une permanence du parti dans le quartier d'Achrafieh, à Beyrouth, trois semaines après avoir été élu président. L'attaque a également coûté la vie à 32 autres personnes. En 2017, la Cour de justice a condamné à mort deux individus, Habib Chartouni et Nabil Alam, deux militants du Parti syrien national social (PSNS) jugés par contumace pour son assassinat.