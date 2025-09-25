Pour la première fois, un Conseil supérieur agricole au sein du ministère libanais de l’Agriculture

Le ministère libanais de l’Agriculture a annoncé jeudi, dans un communiqué, une mesure qui constitue une première dans son histoire, la création d’un Conseil supérieur agricole. « Ce conseil regroupera des représentants de l’administration officielle, des secteurs académique et privé, et sera une plateforme pour unifier les visions et élaborer les politiques agricoles futures », explique le texte publié par l’Agence nationale d’information (Ani, officielle).

Ce conseil est présidé par l'actuel ministre de l’Agriculture, Nizar Hani, avec le directeur général pour vice-président, Louis Lahoud. Il regroupe également la directrice générale des coopératives, Gloria Abou Zeid, la doyenne de la Faculté d’agriculture de l’Université libanaise, Nadine Nassif, ainsi que les membres Kheir el-Jarrah, Lara Wakim, Chadi Hamadé et Mohammad Husseini, tous des experts.

Ce nouvel organe devrait « améliorer l’efficacité et la transparence », afin de « définir les priorités agricoles, revoir les politiques et les plans, assurer la durabilité de la production et soutenir les agriculteurs face aux défis ».

M. Hani a estimé que « cette mesure va dans le sens d’une modernisation du secteur agricole au Liban en conférant un cadre institutionnel qui garantit la participation des experts, des figures académiques et du secteur privé dans la mise en place des stratégies nationales ».