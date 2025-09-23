A Pékin puis Wuhan, la course aux points continue pour les prétendantes aux Finales WTA

Six places à prendre pour une dizaine de prétendantes: les WTA 1000 de Pékin (24 septembre-5 octobre) et Wuhan (6-12 octobre) sont un passage obligé pour les candidates aux prestigieuses Finales WTA programmées en novembre à Ryad. Parmi les deux seules joueuses déjà qualifiées pour le rendez-vous de fin de saison (qui en réunira huit), les N.1 et 2 mondiales Aryna Sabalenka et Iga Swiatek, la première manquera à l'appel à Pékin.

La Bélarusse est insuffisamment remise d'une blessure contractée à New York, sur la route de son deuxième titre d'affilée à l'US Open. Sa place de N.1 mondiale n'est cependant pas menacée à Pékin, où Iga Swiatek tentera d'enchaîner après sa victoire dimanche au tournoi WTA 500 de Séoul.

Tenante du titre dans la capitale chinoise, l'Américaine Coco Gauff n'est plus très loin d'une qualification pour les Finales WTA. Elle est troisième à la « Race », le classement qui additionne les points récoltés par les joueuses depuis le début de la saison.

Les sept premières de ce classement sont assurées de leur place à Ryad. La huitième place est réservée à la lauréate d'un des quatre tournois du Grand Chelem, à condition qu'elle ne soit pas déjà qualifiée via son classement et qu'elle fasse partie du top 20 de la « Race ».

Les gagnantes de l'Open d'Australie Madison Keys (5e à la « Race ») et de Roland-Garros Coco Gauff n'ont donc guère de soucis à se faire. Keys ne foulera d'ailleurs pas les courts en dur de Pékin cette année, en raison d'une blessure selon la WTA.

Leur compatriote américaine Amanda Anisimova (4e à la « Race ») peut également aborder les deux principaux rendez-vous de la tournée asiatique sans inquiétude, grâce à ses finales à Wimbledon et à l'US Open.

C'est à partir de la sixième place de Jessica Pegula que les choses se corsent: la native de Buffalo a moins de 700 points d'avance sur l'Italienne Jasmine Paolini, 9e et donc trop mal classée à ce stade pour espérer voir Ryad. Avec 1.000 points distribués à la gagnante du tournoi de Pékin, et 1.000 autres à Wuhan, la hiérarchie est tout sauf figée.

Détour par Shenzhen

Avec 3.751 points, la Kazakhe Elena Rybakina (8e) est pour l'instant virtuellement qualifiée pour les Finales WTA. Mais Paolini n'a que 225 points de retard (3.526) et la Russe Ekaterina Alexandrova un peu plus de 600 (3.136).

La Danoise Clara Tauson (2.660 points) part de plus loin. Avec 2.606 points, l'Ukrainienne Elina Svitolina avait aussi un mince espoir d'aller à Ryad mais elle a annoncé mardi sur Instagram la fin de sa saison, ne se sentant « émotionnellement » plus prête à jouer en 2025.

Paolini, Pegula et Rybakina sont arrivées en Chine avec un peu d'avance sur la concurrence, puisqu'elles ont disputé de mardi à dimanche la phase finale de la Billie Jean King Cup à Shenzhen. « C'était agréable de s'habituer au décalage horaire et aux conditions de jeu », a affirmé Pegula, cheffe de file d'une équipe des Etats-Unis battue en finale par l'Italie de Paolini.

L'Américaine de 31 ans est bien décidée à « exploiter » cet avantage à Pékin et Wuhan, pour rallier les Finales WTA pour la quatrième année d'affilée. Et pour celles qui n'auraient pas réussi à composter leur billet pour Ryad lors des deux WTA 1000 chinois, deux tournois WTA 500 (qui rapportent deux fois moins de points) sont encore au programme avant les Finales, d'abord à Ningbo (13-19 octobre) puis à Tokyo (20-26 octobre).





Classement de la « Race » avant le WTA 1000 de Pékin:

1. Aryna Sabalenka (BLR): 9.610 points QUALIFIEE

2. Iga Swiatek (POL): 8.033 points QUALIFIEE

3. Coco Gauff (USA): 5.184 points

4. Amanda Anisimova (USA): 4.908 points

5. Madison Keys (USA): 4.450 points

6. Jessica Pegula (USA): 4.209 points

7. Mirra Andreeva (RUS): 4.189 points

8. Elena Rybakina (KAZ): 3.751 points

9. Jasmine Paolini (ITA): 3.526 points

10. Ekaterina Alexandrova (RUS): 3.136 points

11. Clara Tauson (DEN): 2.660 points

12. Elina Svitolina (UKR): 2.606 points - A MIS UN TERME A SA SAISON

13. Emma Navarro (USA): 2.310 points

14. Naomi Osaka (JPN): 2.244 points

15. Belinda Bencic (SUI): 2.229 points



