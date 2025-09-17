Le Conseil des ministres poursuit l'examen de l’avant-projet du budget de 2026

Le Conseil des ministres, présidé par Nawaf Salam au Grand sérail, a entamé mercredi aux alentours de 15h une réunion pour poursuivre l'examen plusieurs points notamment celui relatif à l’avant-projet de budget pour 2026. Ce texte avait été abordé lors d'un précédent Conseil des ministres la veille, mais certains articles doivent être « réexaminés et vérifiés », avait déclaré Paul Morcos, le ministre de l'Information, à l'issue de la session.

Le gouvernement s’est par ailleurs contenté mardi de constater les failles entachant la loi électorale en vigueur, notamment pour ce qui est du vote des expatriés. Ne souhaitant pas intervenir dans le chantier des amendements à apporter au texte, il a laissé à la Chambre le soin de s’en occuper en commissions conjointes. La réunion de mardi a été marquée par la sortie du ministre de la Justice, Adel Nassar, alors que le débat sur la loi électorale ne faisait pas mention du vote des émigrés pour les 128 députés du Parlement libanais.

La loi électorale de 2017 est le premier texte à avoir consacré le vote des émigrés depuis leur pays d’adoption. Elle comporte toutefois une clause qui consacre à la diaspora six députés, soit un par continent, parmi lesquels ils devraient choisir, et qui viendront s’ajouter aux 128 députés du Parlement libanais, ce qui est considéré comme injustement restrictif par de nombreux observateurs. Cette clause n'avait toutefois pas été totalement mise en application lors des législatives de 2022. Si les émigrés avaient effectivement pu voter, ils l'avaient fait sur la base de leur circonscription d’origine au Liban, sans que les six députés de la diaspora ne soient ajoutés au total des parlementaires. Un amendement de la loi qui avait été adopté exceptionnellement et pour un seul scrutin. La clause des six députés réservés à la diaspora devrait donc s’appliquer aux prochaines législatives, en 2026.