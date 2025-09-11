Les autorités syriennes saisissent une cargaison de haschich en provenance du Liban au poste-frontière de Joussié

L’Autorité générale syrienne des ports terrestres et maritimes a annoncé jeudi la saisie, au poste-frontière de Joussié, dans la province de Homs, d’une cargaison de haschich qui était « en possession d’un voyageur en provenance du Liban », indique un communiqué officiel.

« Les autorités ont confisqué la marchandise, dressé le procès-verbal de saisie et transmis le dossier au département de lutte contre les stupéfiants, afin de poursuivre l’enquête et prendre les mesures légales nécessaires à l’encontre du contrebandier », précise-t-on de même source.

L’Autorité des ports souligne que ses « agents de sécurité travaillent jour et nuit pour contrer les opérations de contrebande, en particulier le trafic de stupéfiants visant la société syrienne ». Ces efforts passent par « le renforcement des contrôles, l’activation des unités de détection et de recherche, ainsi qu’une coordination continue avec le département de lutte contre les stupéfiants et les autorités compétentes, afin de protéger les frontières et garantir la sécurité du pays et de ses citoyens ».

Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une intensification des efforts des nouvelles autorités syriennes pour endiguer le trafic transfrontalier avec le Liban. En juin, les forces de sécurité syriennes avaient annoncé la saisie, en l’espace de deux jours, de deux importantes cargaisons de drogue en provenance du Liban. Ces descentes avaient été menées à el-Nabek, au nord de Damas, à une vingtaine de kilomètres de la frontière libanaise, près d’un point de passage informel reliant la Syrie au village libanais d’Ersal, dans l’est de la Békaa.