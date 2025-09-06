Quatre-vingt-huit pays suspendent leurs services postaux avec les Etats-Unis

Au total 88 pays ont suspendu totalement ou partiellement leurs services postaux avec les Etats-Unis, conduisant à une chute de plus de 80% du trafic vers ce pays à la suite de l'imposition de nouveaux droits de douane par Washington, a annoncé samedi l'agence postale de l'ONU.

L'Union postale universelle (UPU) travaille au « développement rapide d'une nouvelle solution technique qui permettra de relancer l'acheminement du courrier vers les Etats-Unis », assure son directeur général, Masahiko Metoki, dans un communiqué.