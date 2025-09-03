Le nouvel ambassadeur du Liban à Paris présente ses lettres de créance et rencontre la presse

Quelques jours après son arrivée en France et au lendemain de la présentation de ses lettres de créance au président Emmanuel Macron, le nouvel ambassadeur du Liban à Paris, Rabih el-Chaër, a reçu mercredi, à la villa Copernic, les correspondants des médias libanais et arabes accrédités dans la capitale française, rapporte notre correspondant à Paris Élie Masboungi.

Lors de cette première rencontre, l’ambassadeur a échangé à bâtons rompus avec les journalistes sur l’état des relations franco-libanaises et sur la situation au Liban, insistant sur l’appui constant de la France dans plusieurs domaines. Il a notamment évoqué le rôle de Paris dans le renouvellement du mandat de la Finul, le 28 août dernier.

Le chargé d’affaires sortant, Ziad Taan, ainsi que l’ensemble du personnel de l’ambassade, étaient également présents à cette rencontre.