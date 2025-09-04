Amin Maalouf chez Bouquins

La collection Bouquins annonce la parution le 18 septembre d’un recueil d’Amin Maalouf, intitulé Un monde sans boussole. Ce volume réunit les quatre essais majeurs de l’auteur : Les Identités meurtrières, Le Dérèglement du monde, Le Naufrage des civilisations et Le Labyrinthe des égarés. Enrichis de textes inédits, ils offrent une plongée dans la pensée d’un écrivain qui éclaire avec sensibilité et clairvoyance les grands enjeux de notre temps.

Le retour de Yann Arthus-Bertrand

Actes Sud publiera le 1er octobre prochain France, un album de famille, beau-livre de 800 pages signé du photographe Yann Arthus-Bertrand et du démographe Hervé Le Bras. L’ouvrage est constitué d’une série de portraits photos de Français de tous horizons sous la forme d’un « recensement sensible de la France »…

Philosophie de la beauté

Érudit né en 1937 et décédé en 2023, Samir Hage-Chahine est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages en arabe, publiés ou inédits, dont des romans et des essais, notamment deux études sur Rimbaud et Proust. Dans Philosophie de la beauté, publié à titre posthume aux éditions Saër el-Machreq et préfacé par Henri Zogheib, il se penche sur le génie, la religion, le beau dans l’art et la littérature, avant d’évoquer la relation entre l’homme, la nature et la beauté. Un livre profond et édifiant, qui témoigne de la vaste culture et de l’esprit aiguisé de son auteur.

Napoléon et Joséphine

De leur rencontre dans les salons parisiens, fin 1795, à leur divorce marqué du sceau de l’infertilité, quatorze ans plus tard, la trajectoire parallèle de Napoléon Bonaparte et Joséphine de Beauharnais les conduisit au faîte de la puissance européenne, sans éviter au couple impérial les tourments de la passion. Élevée en Martinique, divorcée, mère de deux enfants de ce premier mariage, Joséphine fut la grande histoire amoureuse de la vie du futur empereur, qui entretint une correspondance avec elle jusqu’en 1814, année de sa mort. Dans cet ouvrage paru le 21 août chez Perrin, Pierre Branda nous raconte l’histoire tumultueuse du couple impérial, marquée par l’amour, la gloire, l’amertume et les déchirements.

L’aventure selon Maurice Sehnaoui

Ancien ministre, banquier et champion de rallye, Maurice Sehnaoui vient de publier Histoire de défis, le 3e volume de ses souvenirs, où il évoque ses nombreuses aventures, aussi bien dans le domaine de la course et de la chasse, qu’en politique et en affaires. À travers une série de témoignages surprenants, l’on découvre les différentes facettes d’un personnage hors norme.



