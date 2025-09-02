Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Liban-Nord

Grève ouverte des employés municipaux de Mina-Tripoli


le 02 septembre 2025 à 10h41

Grève ouverte des employés municipaux de Mina-Tripoli

Les employés de la municipalités de Mina-Tripoli, lors d'un sit-in, le 2 septembre 2025. Photo fournie par Michel Hallak

Les employés de la municipalité de Mina-Tripoli (Liban-Nord) ont annoncé mardi une grève ouverte en guise de protestation contre le retard dans le versement de leurs salaires, rapporte notre correspondant Michel Hallak. Ils ont observé un sit-in le matin devant la municipalité demandant à être payés au plus vite et assurant qu'ils poursuivront la grève jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites.

D'autres employés municipaux ont par ailleurs organisé mardi un sit-in sur la place al-Nour, à Tripoli, pour dénoncer la « négligence » dont souffre la ville, après le décès lundi d'un de leurs collègues électrocuté dans l'exercice de sa fonction.

Les employés de la municipalité de Mina-Tripoli (Liban-Nord) ont annoncé mardi une grève ouverte en guise de protestation contre le retard dans le versement de leurs salaires, rapporte notre correspondant Michel Hallak. Ils ont observé un sit-in le matin devant la municipalité demandant à être payés au plus vite et assurant qu'ils poursuivront la grève jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites.

D'autres employés municipaux ont par ailleurs organisé mardi un sit-in sur la place al-Nour, à Tripoli, pour dénoncer la « négligence » dont souffre la ville, après le décès lundi d'un de leurs collègues électrocuté dans l'exercice de sa fonction.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés