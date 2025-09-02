Grève ouverte des employés municipaux de Mina-Tripoli

Les employés de la municipalité de Mina-Tripoli (Liban-Nord) ont annoncé mardi une grève ouverte en guise de protestation contre le retard dans le versement de leurs salaires, rapporte notre correspondant Michel Hallak. Ils ont observé un sit-in le matin devant la municipalité demandant à être payés au plus vite et assurant qu'ils poursuivront la grève jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites.

D'autres employés municipaux ont par ailleurs organisé mardi un sit-in sur la place al-Nour, à Tripoli, pour dénoncer la « négligence » dont souffre la ville, après le décès lundi d'un de leurs collègues électrocuté dans l'exercice de sa fonction.