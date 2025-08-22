La Cour suprême autorise les coupes de Trump dans les fonds pour la recherche médicale liés à la diversité

La Cour suprême américaine à majorité conservatrice a autorisé jeudi l'administration Trump à supprimer des centaines de millions de dollars de fonds dédiés à la recherche médicale liés aux initiatives en faveur de la diversité. Un juge fédéral du Massachusetts (nord-est) avait bloqué en juin les coupes dans les subventions accordées aux National Institutes of Health (NIH), organismes supervisant la recherche médicale aux Etats-Unis, estimant qu'elles constituaient une discrimination raciale et un préjugé à l'encontre des personnes LGBT+.

L'administration Trump a annoncé supprimer près de 800 millions de dollars de financement destinés à la recherche au sein des NIH dans le cadre de sa campagne contre les politiques de diversité, d'équité et d'inclusion, appelées « DEI ». Une Cour suprême divisée, 5 voix contre 4, a autorisé la mise en oeuvre de ces coupes budgétaires, mais les recours judiciaires se poursuivent devant des tribunaux inférieurs.

Les subventions ciblées en faveur de la diversité ne représentent qu'une fraction des plus de 10 milliards de dollars consacrés à la recherche et aux contrats du NIH qui ont été supprimés depuis l'entrée en fonction du président Donald Trump en janvier. Parmi les autres projets concernés figurent des études sur les effets du réchauffement climatique sur la santé, la maladie d'Alzheimer et le cancer.

Depuis son retour au pouvoir fin janvier, Donald Trump a amorcé une profonde refonte du paysage scientifique aux Etats-Unis, pays phare de la recherche mondiale, en éliminant des milliards de dollars de financements, en s'attaquant directement aux universités et en procédant à des licenciements massifs de scientifiques dans les organes fédéraux.