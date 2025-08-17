Menu
Culture - Exposition

L'artiste iranien Hossein Shenavar peint le vide… et il est énorme

Corps déformés, couleurs éclatantes, critique féroce : le peintre exposé à la JAH Gallery transforme la chair en arme pour dire l’absurdité de notre époque.

OLJ / Nanette Ziadé-Ritter, le 17 août 2025 à 13h27,

L'artiste iranien Hossein Shenavar peint le vide… et il est énorme

Hossein Shenavar, mixed media sur canvas, 170 x 250 cm, 2023

À peine le seuil franchi, le premier regard posé, le décor est planté. L’œil est happé par cette distorsion de la chair qui flirte avec la laideur et pourtant captive. Cette enveloppe charnelle flasque, répandue, difforme, va à l’encontre de tous les canons esthétiques, mais s’inscrit dans des scènes qui questionnent d’emblée notre rapport à l’identité, à la réflexion et aux autres.C’est ce vide abyssal de nos existences actuelles, gonflé à bloc, que l’artiste iranien Hossein Shenavar traduit dans les toiles de sa première exposition solo au Liban, Swollen Void, à la JAH Gallery.Une galerie engagéeOuverte il y a trois mois à Clemenceau, JAH Gallery est un espace qui se veut dédié à l’art contemporain du monde arabe. Elle organise des expositions, mène un travail d’archivage approfondi, produit des publications critiques et poursuit une...
À peine le seuil franchi, le premier regard posé, le décor est planté. L'œil est happé par cette distorsion de la chair qui flirte avec la laideur et pourtant captive. Cette enveloppe charnelle flasque, répandue, difforme, va à l'encontre de tous les canons esthétiques, mais s'inscrit dans des scènes qui questionnent d'emblée notre rapport à l'identité, à la réflexion et aux autres.C'est ce vide abyssal de nos existences actuelles, gonflé à bloc, que l'artiste iranien Hossein Shenavar traduit dans les toiles de sa première exposition solo au Liban, Swollen Void, à la JAH Gallery.Une galerie engagéeOuverte il y a trois mois à Clemenceau, JAH Gallery est un espace qui se veut dédié à l'art contemporain du monde arabe. Elle organise des expositions, mène un travail d'archivage approfondi, produit des publications critiques et poursuit une...
