Un mort dans un feu de forêt près de Madrid

Un homme est mort dans un feu de forêt survenu dans la localité de Tres Cantos, une banlieue au nord de Madrid, ont annoncé mardi les autorités locales, première victime des nombreux incendies qui touchent l'Espagne en pleine vague de chaleur.

« Je déplore profondément le décès de l'homme qui avait été grièvement blessé lors de l'incendie de forêt de Tres Cantos », a écrit Isabel Díaz Ayuso, présidente de la communauté de Madrid, sur le réseau social X.