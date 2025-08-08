Grande première en Masters 1000 pour Ben Shelton à Toronto

Le jeune Américain Ben Shelton a fait parler sa puissance pour remporter jeudi à Toronto l'Open du Canada, son premier titre en Masters 1000. « Big Ben » Shelton, âgé de 22 ans et 7e mondial, a su dominer l'expérimenté Russe Karen Khachanov (29 ans, 16e), qui avait remporté un tournoi de ce type en 2018 à Paris-Bercy, à l'issue de 2h48 de match 6-7 (5/7), 6-4, 7-6 (7/3).

La décision s'est faite dans le tie-break de la 3e manche, à l'issue d'un match serré où les deux joueurs ont su protéger leur service, n'ayant aucune balle de break à défendre lors de cette dernière manche. Shelton, qui comptait déjà deux titres sur des tournois de moindre envergure (Tokyo en 2023, Houston en 2024), a forcé une faute de son adversaire sur le premier point sans perdre ensuite un seul point sur son engagement lors du jeu décisif, avant d'enlacer son père, également son entraîneur, en tribune.

A 22 ans, il est le plus jeune Américain à s'imposer sur un tournoi de ce niveau chez les hommes, depuis le titre d'Andy Roddick à Miami en 2004.

Shelton va devenir N.6 mondial, son meilleur classement, de quoi le lancer parfaitement vers le Masters 1000 de Cincinnati, qui a débuté jeudi, et surtout son Grand chelem à domicile, l'US Open, à la fin du mois. En l'absence des cadors Jannik Sinner, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, le tournoi a pu s'ouvrir à des outsiders, proposant une finale entre cogneurs aux solides gabarits (1,93 m pour Shelton, 1,98 m pour Khachanov).

Sous les yeux du sprinteur canadien septuple médaillé olympique Andre De Grasse, Khachanov avait su faire tourner le premier set en sa faveur, déjà au tie-break, avant d'être breaké en fin de deuxième manche (5-4). « J'avais discuté avec ton père il y a trois ans, tu jouais encore à l'université, je lui avais conseillé de te faire jouer sur le circuit principal. Je n'aurais peut-être pas dû », a plaisanté le Russe lors de la cérémonie, rendant hommage à son jeune adversaire, « bien entouré, bien éduqué, l'un des gars les plus sympas du circuit ».

Shelton, demi-finaliste à l'Open d'Australie et quart de finaliste à Wimbledon cette saison, a, lui, remercié « un père qui croit en moi, qui me pousse, en étant toujours honnête avec moi ». Bryan Shelton avait remporté deux titres sur le circuit ATP au début des années 1990, mais n'avait jamais pu se hisser au-delà de la 55e place mondiale.