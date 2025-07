Le ministère de la Défense informé de « violations choquantes » à Soueida

Le ministère syrien de la Défense a affirmé mardi avoir été mis au courant de « violations choquantes » commises par des personnes portant des tenues militaires dans la ville de Soueida, à majorité druze, et annoncé l’ouverture d’une enquête. Des affrontements confessionnels se sont intensifiés ce mois-ci à Soueida entre les druzes – une minorité religieuse de la région – et des tribus bédouines sunnites. De violents combats ont ensuite éclaté entre des milices druzes et les forces gouvernementales dépêchées en ville pour rétablir l'ordre. Les combats ont fait plus de 300 morts et impliqué Israël, qui a mené des frappes aériennes dans le sud de la Syrie ainsi que contre le ministère de la Défense à Damas la semaine dernière. Israël a déclaré agir pour protéger les druzes, une minorité importante en Israël. Vendredi dernier, Israël et la Syrie étaient parvenus à un cessez-le-feu soutenu par la Turquie, la Jordanie et les pays voisins. Le ministre syrien de la Défense, Murhaf Abu Qasra, a affirmé dans un communiqué qu’il n’y aurait « aucune tolérance » à l’encontre des auteurs de violations des droits humains à Soueida, même si ces dernières ont été commises par des membres des forces du ministère. Un comité a été créé pour enquêter sur les signalements de meurtres commis par des personnes en tenue militaire et tenter de les identifier, a-t-il précisé. Par ailleurs, le ministère syrien de l’Intérieur a annoncé avoir ouvert une enquête sur des informations faisant état d’exécutions sommaires perpétrées par « des personnes non identifiées » à Soueida. « De tels actes constituent des crimes graves », a indiqué Nour al-Din al-Baba, le porte-parole du ministère, soulignant que ce dernier travaillait également à l’identification des personnes impliquées. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

