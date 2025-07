Un complot « terroriste » déjoué au Caire, trois morts dans une fusillade

Un raid destiné à déjouer un complot « terroriste » attribué au mouvement Hasm, la branche armée des Frères musulmans interdits en Égypte, a fait trois morts, a annoncé dimanche le ministère égyptien de l'Intérieur dans un communiqué.

Lors de ce raid sur une « cache de militants » dans un quartier proche du centre-ville du Caire, deux suspects « ont commencé à tirer au hasard sur les forces (de l'ordre) et la zone environnante » et ont tué un passant avant d'être abattus, selon ce communiqué. Le raid a été organisé sur la base de renseignements récents selon lesquels le mouvement Hasm, considéré par l'Égypte comme le bras armé des Frères musulmans, « se préparait à relancer ses activités et à commettre des opérations hostiles visant des installations de sécurité et économiques », selon la même source. Le communiqué cite les noms de cinq dirigeants présumés du « complot », tous membres du mouvement Hasm et tous condamnés par contumace à des peines de prison à perpétuité, pour une série d'attentats qui ont secoué l'Égypte à la suite du renversement en 2013 du président islamiste Mohamed Morsi.

Une formation militaire « dans un pays voisin »

Les Frères musulmans ont été interdits après la reprise en main de l'armée et l'arrivée au pouvoir du général Abdel Fattah al-Sissi, l'actuel président égyptien. Plusieurs milliers de leurs militants ont été emprisonnés. Le mouvement Hasm, autrefois accusé de plusieurs tentatives d'assassinat et attentats à la bombe entre 2016 et 2019, avait depuis disparu de la scène publique.

Depuis la destitution de Mohammad Morsi, l'administration du président al-Sissi s'est souvent prévalue d'un retour à la « paix et la sécurité », mais une décennie de répression a étouffé toute forme de dissidence, selon des groupes de défense des droits humains.

Le ministère de l'Intérieur a affirmé dimanche que l'un des suspects tués lors de la fusillade avait reçu une formation militaire avancée « dans un pays voisin », avant d'entrer illégalement en Égypte pour mener des attaques. Le communiqué du ministère est intervenu après qu'une vidéo circulant ce mois-ci sur les réseaux sociaux a montré des hommes armés s'entraîner dans le désert, en attribuant ces exercices de tirs à des membres de Hasm.