Iran : saisie d'un pétrolier étranger pour contrebande de carburant

Les autorités iraniennes ont saisi en mer d'Oman un pétrolier étranger soupçonné de contrebande de carburant, a annoncé mercredi le pouvoir judiciaire. Le navire a été intercepté après examen des documents relatifs à sa cargaison qui se sont avérés « incomplets », a déclaré Mojtaba Ghahremani, chef du pouvoir judiciaire dans la province méridionale de Hormozgan, selon le site Mizan Online. Le pétrolier transportait « deux millions de litres de carburant de contrebande », selon la même source. « Dix-sept suspects parmi lesquels le capitaine et les membres d'équipage du pétrolier étranger ont été placés en détention », a déclaré M. Ghahremani, sans préciser l'identité et la nationalité des personnes arrêtées. Les autorités effectuent des tests en laboratoire et examinent des documents pour vérifier le contenu et la légalité de la cargaison, selon la même source. Cette saisie intervient quelques mois après l'interception par les Gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la République islamique, de deux pétroliers battant pavillon tanzanien qui auraient transporté 1,5 million de litres de diesel dans le Golfe. Ces pétroliers ont ensuite été transférés dans le port de Bouchehr (sud-ouest) pour y être soumis à des procédures judiciaires. Les navires, le Sea Ranger et le Salama, comptaient 25 membres d'équipage étrangers, selon des médias iraniens. La contrebande de carburant est un problème récurrent en Iran, où d'importantes subventions ont permis de maintenir les prix du carburant domestique parmi les plus bas du monde. L'Iran est frappé par de lourdes sanctions internationales liées à son programme nucléaire, qui asphyxient son économie.

