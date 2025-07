L’armée libanaise ferme les passages de contrebande à Qaa

Une patrouille de l’armée libanaise a procédé lundi à la fermeture de plusieurs passages de contrebande dans la région de Macharii al-Qaa, dans la Békaa, rapporte l’Agence nationale d’information (Ani, officielle). Ces voies sont largement utilisées pour le trafic de marchandises, de carburants et de personnes. Les soldats ont érigé des remblais de terre et placé des rochers afin d’empêcher le passage des véhicules et des motos, coupant ainsi les routes empruntées par les contrebandiers. Cette opération s’inscrit dans la continuité des efforts visant à sécuriser la frontière et à limiter les activités illicites dans cette zone sensible. La frontière libano-syrienne, longue d’environ 330 kilomètres, reste l’une des plus poreuses de la région et constitue un point de passage majeur pour la contrebande. Depuis le renversement du régime de Bachar el-Assad, l’armée libanaise a renforcé son déploiement dans cette zone, multipliant les actions pour déjouer les trafics illégaux et renforcer le contrôle des frontières. Ces derniers mois, l’armée a également annoncé la fermeture de plusieurs passages transfrontaliers illégaux dans la région de Baalbeck, poursuivant ainsi sa lutte contre la contrebande et le trafic. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

