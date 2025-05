Le gouvernement Trump veut priver Harvard de financement fédéral

Le gouvernement de Donald Trump veut priver de financement fédéral Harvard, engagée dans un bras de fer avec le président américain, selon un courrier de la ministre de l'Education Linda McMahon lundi adressé au président de la prestigieuse université. « Harvard ne devrait plus demander de subventions fédérales, puisqu'elle n'en recevra plus », écrit la ministre dans sa lettre adressée à Alan Garber. « Harvard ne sera plus une institution financée par l'Etat et pourra fonctionner comme une institution privée (...) en collectant des fonds auprès de son important vivier d'anciens élèves aisés » notamment, poursuit-elle, en affimant que l'université implantée près de Boston (nord-est) « reçoit des milliards de dollars des contribuables chaque année », mais sans préciser les montants en jeu. Grand soutien d'Israël, Donald Trump accuse d'antisémitisme Harvard et d'autres universités américaines de renom comme Columbia, pour avoir laissé prospérer sur leurs campus les mouvements étudiants contre la guerre à Gaza. Les grandes universités américaines sont plus généralement dans le collimateur de la droite américaine qui leur reproche d'être des foyers de contestation progressiste. Harvard, l'université la plus ancienne des Etats-Unis et l'une des mieux classées au monde, s'est particulièrement attirée les foudres du président républicain en attaquant en justice le gel par son gouvernement de deux milliards de dollars de subventions fédérales, décidé après que l'institution de renom a refusé de se plier à une série d'exigences de Donald Trump. Le président américain veut un droit de regard sur les procédures d'admission des étudiants, les embauches d'enseignants ou encore les programmes des universités dans son viseur. Dans son courrier, la ministre de l'Éducation accuse Harvard d'être « engagée dans un modèle systémique de non-respect de la loi fédérale », « de continuer à se livrer à un racisme odieux » ou encore de « gestion catastrophique ». « La lettre d'aujourd'hui marque la fin de nouvelles subventions à l'université », a-t-elle conclu. Dans un message adressé mercredi aux anciens étudiants dont l'AFP a eu connaissance, Alan Garber a souligné que l'université était engagée dans une longue bataille existentielle et a lancé un appel aux dons. Donald Trump a dernièrement dépeint Harvard en « institution antisémite d'extrême gauche », « foutoir progressiste » et « menace pour la démocratie ». Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

