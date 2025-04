Le Liban « fatigué » par « les guerres des autres », assurent les chefs d'entreprise à la coordinatrice de l'ONU

Le Mouvement international des chefs d’entreprise libanais (Midel), qui représente des entrepreneurs libanais dans le pays et à l'étranger, a affirmé à la coordonnatrice spéciale de l'ONU pour le Liban, Janine Hennis-Plasschaert, que les Libanais étaient « fatigués » des conséquences des guerres traversées par leur pays et qu'ils espéraient voir les Nations unies aider les différentes parties à conclure un accord de paix durable.

« Le Liban est fatigué de payer le lourd tribut des guerres des autres sur son territoire. Il est temps pour nous de vivre en paix sur cette terre sacrée (...) Nous comptons donc sur les Nations unies pour être l’interlocuteur habilité à mener des négociations indirectes avec toutes les parties, en vue d’un accord durable, garantissant la protection du Liban, de son peuple et de son territoire », a ainsi déclaré le président du Midel, Fouad Zmokhol, lors d'un déjeuner-débat organisé à Beyrouth en présence de la coordonnatrice.

« Nous voulons reconstruire, aujourd’hui plus que jamais, mais cette reconstruction ne pourra se faire que sur des bases solides, sans risque de nouvelles destructions ou de déplacements forcés. Le monde change, et toutes les guerres doivent avoir une fin », a-t-il ajouté.

Malgré la trêve conclue fin novembre après plus d'un an de guerre entre le Hezbollah et Israël, le Liban est régulièrement bombardé par l'État hébreu, qui occupe encore cinq positions stratégiques au Liban-Sud. Les autorités libanaises, qui doivent désarmer le Hezbollah, ont appelé à plusieurs reprises les parrains de l'accord, les États-Unis et la France, à faire pression sur Israël pour que son armée se retire du territoire libanais et cesse ses frappes.