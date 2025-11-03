Comment l'industrie libanaise s'est-elle adaptée aux multiples crises ?





Après la crise économique de 2019, la production au Liban s’est tournée vers l’exportation, permettant à l’industrie de survivre malgré l’effondrement du système financier du pays.

Aujourd’hui, l’industrie libanaise continue de propulser le « Made in Lebanon » au-delà des frontières, contribuant à la rentrée des devises étrangères et à la compétitivité du Liban sur le marché international.

Le Salon de l’industrie 2025 marque une étape importante dans la relance du secteur productif libanais. Entrepreneurs et industriels y voient une occasion unique de mettre en avant le savoir-faire libanais et de rappeler que la qualité du « Made in Lebanon » peut rivaliser sur les marchés internationaux.

Notre reportage vidéo.