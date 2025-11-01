La compagnie aérienne autrichienne Austrian Airlines va reprendre dimanche ses vols vers la capitale iranienne Téhéran, a-t-elle annoncé samedi, après une suspension de près de cinq mois déclenchée par la guerre entre Israël et l'Iran. La compagnie aérienne allemande Lufthansa a également annoncé son intention de reprendre ses vols vers Téhéran à partir de décembre, ajoutant qu'une date précise de reprise serait annoncée ultérieurement.

Austrian Airlines a indiqué que son premier vol vers Téhéran partirait dimanche à 19h35 (18h35 GMT).

L'équipe de sécurité de la compagnie continue de « suivre de près les développements dans toute la région », a-t-elle déclaré dans un communiqué, précisant que « la sécurité de nos équipages et de nos passagers reste toujours notre priorité absolue ».

Austrian Airlines et Lufthansa avaient suspendu leurs vols en juin après le déclenchement de la guerre de 12 jours entre Israël et l'Iran. Un grand nombre de compagnies aériennes avaient mis leurs liaisons vers l'Iran en pause en raison du conflit.

Austrian Airlines fait partie du groupe Lufthansa, qui inclut également Eurowings, Swiss et Brussels Airlines.