Pourquoi la mortalité due au cancer explose au Liban

Le Liban vient encore de battre un triste record, il serait le pays qui affiche la plus grande hausse de décès dus au cancer au cours des 33 dernières années, selon une récente étude du Lancet, dont le ministre libanais de la Santé qualifie les projections d'exagérées, "voire de totalement inexactes".

Pourtant ces chiffres ne relèvent d'aucune confusion. Alors, d'où vient la flambée des cancers au Liban ?

Selon une étude de l’Université américaine de Beyrouth, le taux de polluants cancérogènes émis dans l’atmosphère a doublé dans trois zones de la capitale depuis 2017, aggravé par la présence massive des générateurs privés au cours des dernières années.

On vous explique.