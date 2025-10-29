Menu
L’actu en vidéo - Reportage

Au Liban-Sud, la récolte d’olives entravée par l’occupation israélienne


Mohammad YASSINE Aly BAALBAKY et Van MEGUERDITCHIAN, le 28 octobre 2025 à 19h17, mis à jour le 29 octobre 2025 à 10h58

La saison de la récolte des olives est difficile cette année dans plusieurs régions du Liban-Sud, malgré le cessez-le-feu. Les attaques quasi quotidiennes d’Israël dans différentes zones du Liban-Sud empêchent le travail des oléiculteurs.

Ces frappes se sont intensifiées ces dernières semaines dans les régions du Sud et le long de la Békaa.

L’armée israélienne, qui occupe toujours des portions du territoires libanais, exige des habitants, par l’intermédiaire de la Finul, une autorisation préalable pour récolter leurs olives ou effectuer des travaux agricoles.

Notre reportage.

