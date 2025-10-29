Menu
L’actu en vidéo - Reportage

Beyrouth Livres : rencontre avec des auteurs


Zena Zalzal et Aly BAALBAKY, le 27 octobre 2025 à 21h02, mis à jour le 29 octobre 2025 à 10h38

Petite virée au cœur du campus de l’ESA, où se tenaient ce week-end les rendez-vous phares de la troisième édition du Festival du livre de Beyrouth. L’occasion de retrouver certains de nos auteurs favoris, comme Laurent Gaudé, désormais presque un habitué, ou Nicolas Mathieu, qui y mettait les pieds pour la première fois. Que retiendront-ils de cette escale libanaise ? Nous avons recueilli leurs impressions.

Notre reportage.

