Beyrouth Livres : rencontre avec des auteurs

Petite virée au cœur du campus de l’ESA, où se tenaient ce week-end les rendez-vous phares de la troisième édition du Festival du livre de Beyrouth. L’occasion de retrouver certains de nos auteurs favoris, comme Laurent Gaudé, désormais presque un habitué, ou Nicolas Mathieu, qui y mettait les pieds pour la première fois. Que retiendront-ils de cette escale libanaise ? Nous avons recueilli leurs impressions. Notre reportage.

