Le prix Albert-Londres 2025 décerné à Beyrouth

Aly BAALBALKY,
le 06 octobre 2025 à 12h08, mis à jour le
27 octobre 2025 à 12h11
Cette année, l’annonce du prix Albert-Londres a eu lieu à Beyrouth ce samedi 25 octobre.
La journaliste de Libération Julie Brafman a remporté le 87e prix Albert Londres de la presse écrite.
Créé en 1933, le prix Albert-Londres est la plus haute distinction du journalisme francophone.
Il récompense chaque année les meilleurs grands reporters.
Le 41e prix de l'audiovisuel a, lui, été décerné à Jules Giraudat et Arthur Bouvard pour leur film « Le syndrome de La Havane » pour Canal+, « un thriller géopolitique mêlant enquête fouillée et images saisissantes ».
Le 9e prix du livre a couronné Elena Volochine pour « Propagande : l'armée de guerre de Vladimir Poutine ».
