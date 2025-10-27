Le prix Albert-Londres 2025 décerné à Beyrouth

Cette année, l’annonce du prix Albert-Londres a eu lieu à Beyrouth ce samedi 25 octobre.

La journaliste de Libération Julie Brafman a remporté le 87e prix Albert Londres de la presse écrite.

Créé en 1933, le prix Albert-Londres est la plus haute distinction du journalisme francophone.

Il récompense chaque année les meilleurs grands reporters.

Le 41e prix de l'audiovisuel a, lui, été décerné à Jules Giraudat et Arthur Bouvard pour leur film « Le syndrome de La Havane » pour Canal+, « un thriller géopolitique mêlant enquête fouillée et images saisissantes ».

Le 9e prix du livre a couronné Elena Volochine pour « Propagande : l'armée de guerre de Vladimir Poutine ».