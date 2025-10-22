Plan Trump pour Gaza : quelles pourraient être les conséquences régionales ?





Lors de son voyage en Israël le lundi 13 octobre 2025, organisé pour marquer l’entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza, le président américain Donald Trump a salué « l’aube historique d’un nouveau Moyen-Orient ». Cette déclaration, prononcée dans le cadre de son plan de paix en vingt points, vise à redéfinir les équilibres régionaux après des mois de guerre.

Mais que recouvre réellement ce concept de « nouveau Moyen-Orient » ? Quelles pourraient être les répercussions de cet accord pour la Cisjordanie ? Et quel impact pourrait-il avoir sur la situation au Liban, ou encore en Iran ?

Nous avons posé quelques questions à Yezid Sayigh, du Carnegie Middle East Center à Beyrouth, pour parler de ces dynamiques régionales changeantes et de l’équilibre entre diplomatie, sécurité et intérêts politiques qui façonnent l’avenir de la région.